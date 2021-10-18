Мать подростка, устроившего стрельбу в школе под Пермью, рассказала о нем

13:10
Фото: телеграм-канал SHOT
Мать мальчика, который устроил стрельбу в школе под Пермью, рассказала телеканалу "360" о поведении сына. По словам женщины, он не вел себя подозрительно.
Своего сына она охарактеризовала как неконфликтного и домашнего. Женщина вспомнила, что подросток проснулся перед школой раньше обычного, ружья при нем не было. Она также предположила, что школьник мог спрятать его заранее на улице.
"Говорил, что его девочка достала, что ее "бить нельзя, делать ничего нельзя, а ей все можно", – добавила мать.
В ответ на просьбу сына посоветовать, как ему решить конфликт с одноклассницей, женщина говорила, что нужно терпеть.
Инцидент произошел в рабочем поселке Сарс под Пермью. По данным МВД, шестиклассник устроил стрельбу около 08:00 по местному времени. Несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок.
В результате происшествия пострадал один ребенок, у которого были диагностированы небольшие ссадины. После осмотра врачей его отпустили домой.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность") и частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Сразу два уголовных дела возбудили после стрельбы в школе в Пермском крае
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