Убийство семьи на севере Москвы. Что известно

Днем 18 июня в квартире на севере Москвы произошла стрельба, погибли четыре человека. Полиция узнала о произошедшем после звонка соседей, которые услышали выстрелы. По предварительным данным, после конфликта молодой человек убил свою бывшую девушку, ее мать и ребенка и покончил с собой. Что известно о трагедии – в материале Москвы 24.

Что произошло

Стрелок – 21-летний Севастьян Путинцев – пришел к своей бывшей девушке в квартиру на улице Приорова, доме 38. С 24-летней погибшей Лизой Хлюпиной он встречался около пяти лет, сообщают СМИ.

Как мужчина заходил в подъезд, зафиксировала камера видеонаблюдения. За спиной у него находился чехол, в котором, предположительно, находилось оружие. Позднее следователи выяснят, что выстрелы были произведены из охотничьего карабина.

Фото: скриншот видео телеграм-канала "112"

В квартире молодой человек начал стрелять. Выстрелы услышали соседи и сообщили в полицию. Всего было произведено порядка 6-7 выстрелов, после этого Путинцев забаррикадировался в квартире.

Правоохранители попали в квартиру в ходе штурма. Там они обнаружили тела двух женщин – девушки и ее матери – обе женщины, по информации источников, были убиты выстрелами в голову. Также на месте обнаружили тело малолетнего ребенка и самого стрелявшего, который покончил с собой.

Фото: соцсети

Подруга 51-летней погибшей Светланы Тивченко – матери Елизаветы – рассказала, что погибший ребенок – Матвей 2016 года рождения – является сыном старшей дочери Светланы – Инны.

Позже в багажнике машины стрелка, на которой тот приехал к девушке, найдут коробку от "Сайги", патроны, лопату, топор, а также сверток с неизвестным веществом, которое отправят на экспертизу.

Личность стрелка

По данным СМИ, когда пара рассталась, мужчина долгое время преследовал Хлюпину, из-за чего ей приходилось несколько раз менять страницы в соцсетях. В Сети также появилось видео, где Путинцев под окнами просил у Хлюпиной прощения. "Я тебя люблю. Признаюсь, вел себя очень плохо. Все равно люблю. Прости меня", – говорит Путинцев на опубликованном видео. Но девушка прощать молодого человека якобы отказалась.

Видео: Москва 24

По предварительной информации, в 2017 году Севастьян Путинцев был осужден по пункту "г" части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем"). Но при этом имел оружие. Следователи намерены проверить, имел ли мужчина разрешение на оружие и законно ли его получил. При этом в Росгвардии заявляют , что мужчина владел оружием на законных основаниях.

Также известно, что Путинцев учился в Финансовом университете при Правительстве РФ, но после первого курса ушел в армию, а затем забрал документы из вуза. Одногруппники рассказывают, что молодой человек придерживался крайне правых взглядов и постоянно шутил на тему русского национализма. Он практически ни с кем не общался.

Отец Путинцева рассказал о характере сына. Видео с мужчиной опубликовал телеграм-канал "112". По словам мужчины, Севастьян всегда был хорошим и спокойным молодым человеком. О мотивах совершенного им преступления отец ничего не знает.

Эксперты обследуют машину стрелявшего в доме на улице Приорова

Елизавета Хлюпина училась на первом курсе магистратуры факультета авиастроения МАИ и пыталась устроиться моделью в агентство Вячеслава Зайцева, где прошла двухмесячные курсы.

"В прошлом году она проходила у нас двухмесячные курсы по дефиле, но не прошла в основной состав. После этого мы о ней ничего не слышали", – заявили в агентстве.

Очевидцы

Фото: скриншот видео СК РФ

Очевидец Руслан Семенов рассказал, что слышал женский визг, когда заходил в лифт.

"Визг продолжался. Поэтому решил спуститься. Спустился на улицу, так как собирался по своим делам. И в этот момент подъехали патрульные с двух сторон. Говорят: "Покажи руки, покажи рюкзак". Потом спросили, где стрельба была. Я сказал, что не знаю, и рассказал, что у себя на этаже слышал женский визг, крик и два хлопка", – рассказал очевидец.

Сосед семьи Олег Мельниченко отметил, что хлопки были очень громкими.

"У нас просто стекла тряслись. Крики женщин я не слышал, но сразу в полицию позвонил", – цитирует Мельниченко сайт "Комсомольской правды".

Одногруппник погибшей по МАИ Тарас Федоров назвал девушку хорошим и добрым человеком, с которой можно было говорить на разные темы. Он отметил, что не представляет, за что ее могли убить.





Тарас Федоров одногруппник "Я в шоке! Мы учились с Лизой в МАИ в течение трех лет. Мы с ней иногда гуляли, праздновали дни рождения знакомых. Она была милая, добрая, с характером".

Фото: скриншот видео СК РФ

Уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Ход расследования взяла на контроль московская прокуратура. На место стрельбы выезжал прокурор Северного административного округа Григорий Радионов.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что молодому человеку проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.