Устроившему стрельбу на севере Москвы проведут посмертную психиатрическую экспертизу

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Молодому человеку, который устроил стрельбу на севере Москвы, проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В отношении мужчины, устроившего стрельбу, будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза", – отметил источник.

В правоохранительных органах уточнили, что разрешение на оружие стрелявший получил два года назад. По словам источника, девушка была расстреляна в голову в упор.

Ранее в Росгвардии сообщили, что молодой человек владел оружием на законных основаниях. Разрешение на его приобретение и хранение он получил в соответствии с российским законодательством.

Инцидент произошел в доме 38 по улице Приорова. О происшествии сообщили очевидцы. Они рассказали, что мужчина открыл стрельбу в одной из квартир, а затем забаррикадировался в ней.

Впоследствии было установлено, что в результате инцидента погибли четыре человека – мужчина, ребенок и две женщины. По предварительным данным, одним из них был стрелявший, который покончил с собой.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по части "а" пункта 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

По данным СМИ, жертвой обвиняемого стала Елизавета Хлюпина, которая рассталась с молодым человеком. Ранее он приходил к окну бывшей девушки и просил у нее прощения. Она не приняла извинения.

Также в СМИ сообщалось, что ранее Хлюпина работала моделью и участвовала в показах и фотосессиях. Данная информация была опровергнута в модельном агентстве Славы Зайцева. В нем рассказали, что девушка проходила курсы в прошлом году, однако не прошла в основной состав агентства.