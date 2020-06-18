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Москва 24

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Происшествия

20:36

В модельном агентстве Славы Зайцева рассказали о погибшей во время стрельбы в Москве

происшествия

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В модельном агентстве Славы Зайцева рассказали о девушке, погибшей в результате стрельбы на севере Москвы, сообщает РБК.

Сообщается, что она проходила там курсы в прошлом году. Однако в основной состав агентства девушка не прошла.

"В прошлом году она проходила у нас двухмесячные курсы по дефиле, но не прошла в основной состав. После этого мы о ней ничего не слышали", – заявили в агентстве.

Уточняется, что она не работала в нем и не участвовала в показах модельера Вячеслава Зайцева. В агентстве подчеркнули, что сожалеют о смерти девушки.

Инцидент произошел в доме 38 по улице Приорова. О происшествии сообщили очевидцы. Они рассказали, что мужчина открыл стрельбу в одной из квартир, а затем забаррикадировался в ней.

Впоследствии было установлено, что в результате инцидента погибли четыре человека – мужчина, ребенок и две женщины. По предварительным данным, одним из них был стрелявший, который покончил с собой.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по части "а" пункта 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

По данным СМИ, жертвой обвиняемого стала Елизавета Хлюпина, которая рассталась с молодым человеком. Ранее он приходил к окну бывшей девушки и просил у нее прощения. Она не приняла извинения.

Полиция оцепила территорию дома на улице Приорова, где произошла стрельба

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