Подруга погибшей на улице Приорова рассказала, чей ребенок был в квартире

18:48
Фото: mobrep.ru
Подруга Светланы Тивченко, которая погибла в результате стрельбы на улице Приорова, рассказала Москве 24, чей ребенок был в квартире.
"Матвей – это сын Инны, старшей Светиной дочки", – сообщила женщина.
Инцидент произошел в доме 38 по улице Приорова. О происшествии сообщили очевидцы. Они рассказали, что мужчина открыл стрельбу в одной из квартир, а затем забаррикадировался в ней.
Впоследствии было установлено, что в результате инцидента погибли четыре человека – мужчина, ребенок и две женщины. По предварительным данным, одним из них был стрелявший, который покончил с собой.
По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по части "а" пункта 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
По данным СМИ, жертвой обвиняемого стала Елизавета Хлюпина, которая рассталась с молодым человеком. Ранее он приходил к окну бывшей девушки и просил у нее прощения. Она не приняла извинения.
Сообщалось, что Хлюпина работала моделью. Она сотрудничала с разными брендами и участвовала в показах и фотосессиях.
Устроивший стрельбу в жилом доме на улице Приорова попал на видео
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