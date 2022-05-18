Экономист объяснил, чем опасна передача Украине замороженных российских активов

Доходы от замороженных активов российских предпринимателей, подпавших под санкции, могут направить на финансирование восстановления Украины: Евросоюз изучит такую возможность. Ранее западные чиновники не раз выступали с подобными предложениями, но в Кремле такой подход называют прямым воровством. Разбираемся, рискнут ли зарубежные страны на передачу Киеву российских активов и как Москва должна на это ответить.

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Делят чужое

Еврокомиссия готовит щедрый пакет финансовой помощи Украине. Предполагается, что с его помощью Киев сможет покрыть дефицит в 15 миллиардов долларов в течение трех месяцев. Кроме того, ЕС хочет выдать Украине кредиты в размере от 7 до 9 миллиардов евро: эти деньги должны пойти на срочные расходы.

Евросоюз намерен обсудить и возможность направить на нужды Украины доходы от замороженных активов подпавших под санкции россиян. В ответ на эту информацию вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что их судьба (включая конфискацию) "будет решаться по законам стран, где эти активы находятся".

Идеи пускать активы РФ на нужды Киева западные чиновники высказывали не раз. В частности, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предлагал членам союза передать на восстановление Украины замороженные российские валютные резервы. Такой подход он назвал логичным. Боррель привел в пример аналогичные действия США в случае с активами афганского центрального банка.

В феврале 2022 года президент США Джо Байден своим указом заблокировал активы Центробанка Афганистана на 7 миллиардов долларов, которые хранились в американских кредитных организациях. Половину денег планировали направить афганским гуманитарным организациям. Вторую – семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, хотя ни один из устроивших атаку боевиков не был афганцем. Власти РФ осудили решение Байдена, ООН призвала США отменить блокировку, МИД Китая назвал действия Вашингтона поведением грабителей.

Обсудить идею конфискации золотовалютных резервов ЦБ РФ планирует и Международный валютный фонд (МВФ). В то же время высказывать какое-либо мнение по этому поводу пока слишком рано, заявила заместитель директора – распорядителя организации Гита Гопинат.

В ответ на подобные высказывания пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москве об инициативе передать российские активы на нужды Киева никто не говорил. По его словам, подобный шаг стал бы прямым воровством.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Подобное решение было бы незаконным, вопиющим, ну и, конечно, требующим соответствующего ответа.

Претендует на российские активы не только Евросоюз и МВФ: в конце апреля палата представителей США приняла закон, который позволит передать арестованные активы иностранцев на поддержку Украины. Согласно документу, Киев сможет получить средства иностранных граждан, которые якобы были получены за счет поддержки руководства РФ или незаконных действий.

Дмитрий Песков тогда назвал этот шаг вопиющим искажением любых правовых норм. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на действия США предложил конфисковать бизнес-активы из недружественных стран. По его словам, Штаты создают опасный прецедент, который должен ударить бумерангом по ним самим.

Несмотря на принятый закон, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что на сегодняшний день конфискация российских активов в пользу Украины незаконна, "но дискуссия на этот счет идет". "Что касается активов российского Центробанка. Они, очевидно, являются значительными. Думаю, согласно имеющимся оценкам, США и наши партнеры заблокировали примерно 300 миллиардов долларов. Думаю, вполне естественно, учитывая огромные разрушения на Украине и огромную стоимость восстановления, с которой они столкнутся, что мы все ждем от России помощи в оплате хотя бы части стоимости, о которой будет идти речь", – сказала она на пресс-конференции перед встречей министров финансов и управляющих ЦБ стран G7.

И пока западные страны ищут источники средств на восстановление Украины, зарубежные финансовые институты прикидывают возможные траты. К примеру, глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер в беседе с агентством Reuters отметил, что речь идет о триллионах евро.

Отнять в ущерб себе

Многие заявления о конфискации российских активов в пользу Украины на сегодняшний день носят популистский характер, считает доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. Если какая-либо страна или МВФ решатся на это, они создадут прецедент, отметил он в разговоре с Москвой 24. Это решение не будет похоже на блокировку средств ЦБ Афганистана, так как замороженные российские активы предлагается передать другой стране.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ В конечном итоге это приведет к тому, что доверие к частной собственности и институтам, которые ее хранят, будет подорвано. Соответственно, никто больше не может быть в будущем уверен, что их частная собственность неприкосновенна. Те, кто это сделают, должны быть готовы к тому, что подорвут доверие к себе полностью.

"Отговорки, что это было сделано в исключительном случае, не будут работать. Сразу возникает вопрос: а что такое исключительный случай и когда он может повториться? И не произойдет ли он в отношении какой-либо другой страны, компании или бизнесмена. Поэтому в первую очередь это репутационный подрыв к тем, кто это сделает", – сказал эксперт.

Понимая, что решившиеся на передачу российских активов Украине власти перестали уважать право частной собственности, другие государства и представляющие их бизнесмены захотят перевести свои средства в более надежные финансовые институты, прогнозирует экономист. Многие страны почувствуют угрозу, так как у них тоже есть неразрешенные споры с соседями. Кроме того, передача российских активов Киеву может обернуться для этих стран долгими судебными разбирательствами, резюмировал специалист.

Своими действиями страны, заморозившие российские активы, дискредитировали собственные ценности о финансовых гарантиях, согласился научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. "Раньше многие рассчитывали, что, если держать деньги в западных банках, они неприкосновенны. Сейчас они сделали для себя выводы, что могут быть следующими в очереди на конфискацию. Это ведет не только к отказу от использования западных финансовых продуктов, но и к отходу от доллара", – сказал он Москве 24.

Материальная помощь со стороны США и Евросоюза может быть быстро израсходована украинскими властями, не исключает политолог. В этом случае Киев потребует еще больше денег, для чего союзникам придется искать дополнительные источники.

"Средства США и ЕС из собственного кармана, конечно, не пойдут на восстановление Украины. А вот замороженные российские деньги они могут попытаться использовать. Если говорить о разбирательствах по этому поводу в судах, не думаю, что сейчас они будут объективными", – убежден Блохин.





Константин Блохин научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Если российские замороженные активы пойдут на восстановление Украины, нужно зеркально на это реагировать. Они отбирают у нас, мы – у них. В России западной собственности и инфраструктуры тоже немалое количество.

По словам политолога, пока заморозившие активы страны не переводят их Украине, российские власти не будут рассматривать конфискацию зарубежных средств. Если же по всему Западу начнут отбирать нашу собственность, Россия может пересмотреть свою позицию, заключил Блохин.