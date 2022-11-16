Как в мире отреагировали на падение двух ракет в Польше

15 ноября на территорию Польши недалеко от границы с Украиной упали две ракеты, два человека погибли. Некоторые западные чиновники попытались обвинить в случившемся Россию. Власти РФ же категорически опровергли свою причастность к инциденту. Расскажем, что известно о ситуации на данный момент.

От истерики к сдержанности

Ракеты упали на зерносушилки в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве на востоке Польши. На место прибыли сотрудники полиции, армии и прокуратуры. В некоторых воинских частях повысили боевую готовность, в небо были подняты истребители.

Изначально власти Польши попытались возложить всю ответственность на Россию, в МИД страны вызвали посла РФ в республике Сергея Андреева. Пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина рассказал, что разговор обошелся без рукопожатий и продлился всего четыре минуты. Андрееву вручили ноту с описанием польского видения ситуации.

Также Россию в инциденте обвинил посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось. По его словам, с этой точкой зрения якобы согласились все члены ЕС.





Анджей Садось посол Польши в ЕС Вне зависимости от результатов расследования подчеркивается непосредственная ответственность России за вчерашнюю трагедию.

Однако затем президент Польши Анджей Дуда уточнил, что инцидент не рассматривается как нападение на республику. По его словам, с большой долей вероятности ракета принадлежит ПВО Украины. Доказательств, что снаряд выпущен российскими военными, у властей нет, подчеркнул Дуда.

Изначально Польша как член НАТО инициировала созыв Совета Альянса, настаивая на применении 4-й статьи договора объединения. По ней страны должны консультироваться, если по мнению какой-либо из них безопасность одного из государств-участников под угрозой. В последствии в НАТО заявили, что в применении этой статьи сейчас нет необходимости. О задействовании 5-го пункта, согласно которому нападение на одну страну-члена рассматривается как атака на весь Альянс, речи тоже не идет, добавили представители Пентагона.

Официальные лица страны подчеркнули, что инцидент в Люблинском воеводстве является единичным. По словам президента республики, ничто не указывает на повторение подобных событий в будущем.

Реакция России

Запуск ракеты С-300. Фото: Олег Булдаков/Фотохроника ТАСС

Найденные на месте происшествия обломки принадлежат ракете С-300, которая не имеет к РФ никакого отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В этой связи никакого повода для эскалации конфликта не было изначально, отметил он.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы стали свидетелем очередной истеричной, оголтело русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.

В Минобороны РФ рассказали, что ракеты С-300 используются в комплексе ПВО воздушных сил Украины. Инцидент в Польше ведомство назвало намеренной провокацией и никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.

Российский МИД, в свою очередь, потребовал извинений от Польши за реакцию на инцидент с ракетами. "Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла Андреева, не хотят извиниться?" – написала официальный представитель министерства Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден, что своими действиями Запад приближает весь мир к войне. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал инцидент попыткой спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России со всеми вытекающими для мира последствиями.

Мировой резонанс

Президент США Джо Байден заявил, что предварительная информация не указывает на причастность России к инциденту. Он поддержал расследование происшествия, после которого Запад будет думать над дальнейшими действиями.





Джо Байден президент США Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что признаков подготовки нападения России на Альянс нет. Он подтвердил, что первые данные указывают на падение в Польше ракет украинской ПВО, однако вины Киева в этом тоже нет, сказал политик. "Мы все также согласны, что Россия несет ответственность, так как она ответственна за войну, которая привела к этой ситуации", – заявил Столтенберг после экстренного заседания на уровне послов стран – членов Альянса.

Как минимум шесть стран НАТО сделали вывод, что в Польше упали не российские ракеты, подчеркнул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Они посчитали, что могла иметь место техническая ошибка, но инцидент должен быть тщательно расследован, добавил турецкий лидер.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала взвешенно подойти к сложившейся ситуации. "Мы ознакомлены с соответствующими сообщениями. В сложившейся ситуации все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации", – подчеркнула она.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал к жесткому и принципиальному ответу на случившееся в Польше. Президент Франции Эмманюэль Макрон указал, что пока нельзя установить ответственных за прилеты ракет по польской территории. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц также выступил за тщательное расследование инцидента.