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15:44

Политика

Захарова предложила Польше извиниться за вызов посла РФ после падения ракеты

Фото: TACC/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Варшаве извиниться после вызова российского посла из-за падения ракеты в Польше, которое, как выяснилось, было "несчастным случаем".

"Президент Польши назвал падение ракеты "несчастным случаем". <...> Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла (Сергея. – Прим. ред.) Андреева, не хотят извиниться?" – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Накануне ракета упала в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

Изначально польские власти обвинили в случившемся Россию. Тем не менее позже президент Польши Анджей Дуда указал на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой

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