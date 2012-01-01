Состояние богатейших людей мира выросло после приостановки пошлин Трампом

США приостановили действие торговых пошлин, сохранив их на уровне 10% для десятков стран. Чем вызвано такое решение и как оно повлияло на мировую экономику, разбиралась Москва 24.

Обвал всего

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из 185 государств 2 апреля – документ должен был вступить в силу 9 апреля. Минимальный размер тарифов в нем составил 10%, (например, для Украины). Более высокие значения предусмотрели для Евросоюза – 20%, Китая – 34%. Вместе с тем в перечень не включили Россию из-за санкций, которые и так прекратили торговлю между странами, уточнял министр финансов США Скотт Бессент.

На новые меры Трампа быстро отреагировала экономика Штатов. В частности, рекордное за два года падение показала нацвалюта, а крупнейшие американские компании потеряли около 5 триллионов долларов. Пострадал и сам американский лидер: по оценкам Forbes, его состояние сократилось на 500 миллионов долларов.

Обрушились тогда и мировые биржи: 7 апреля азиатские фондовые рынки, например, потеряли 7–13%. Немецкий индекс, в свою очередь, снизился на 10,42%, британский – на 6,33%, а французский – на 7,03%. В результате аналитики транснационального банка JPMorgan повысили вероятность рецессии (спада экономики) в 2025 году с 40 до 60%, передавал CNBS.

В ответ на действия США совет Евросоюза (ЕС) также утвердил пошлины на американские товары, вступающие в силу с 15 апреля. При этом в ЕС сообщили, что введут очередные тарифы 15 мая и продолжат внедрять такие ограничения вплоть до 1 декабря. Контрмеры предусмотрели и в Китае: там начиная с 10 апреля продукцию Штатов обложили дополнительными пошлинами в размере 34%. Позднее власти страны подняли ставку до 84%.

Решение Трампа спровоцировало недовольство и внутри США. По данным CNN, 5 апреля во всех штатах прошло около 1,4 тысячи протестов под лозунгом "Руки прочь!". Помимо критики пошлин, демонстранты призывали противодействовать захвату власти миллиардерами и передать управление страной народу.

"Люди стали паникующими"

В день, когда нововведение должно было вступить в силу, Трамп принял решение отложить его на 90 дней. Политик мотивировал свое решение беспокойством граждан Штатов, возникшим из-за "довольно мрачной" ситуации на рынке.





Дональд Трамп президент США Я считаю, что люди стали выходить за рамки. Они стали чересчур паникующими. Они стали немного бояться.

Также республиканец отметил, что к Вашингтону обратились более 75 стран, которые призвали провести переговоры по поводу "торговых барьеров". Поскольку эти государства не вводили ответных мер против США, Трамп снизил тарифы на их продукцию до 10% на 90 дней. В то же время президент Штатов повысил ставку для товаров из КНР до 125%. По его словам, это связано с недостатком уважения со стороны Китая к мировым рынкам.

На фоне отсрочки тарифов состояние богатейших людей планеты за сутки выросло на 304 миллиарда долларов, сообщил Bloomberg. Этот прирост стал рекордным за всю историю наблюдений. Больше всего таким образом заработал Илон Маск: капитал американского миллиардера пополнился на 36 миллиардов.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС также заморозит тарифы против США, которые должны были вступить в силу 15 апреля, на 90 дней. По ее словам, в Европе намерены провести с Вашингтоном переговоры о нулевых ограничениях, однако если они провалятся – пошлины все же введут.

Несмотря на то, что РФ нет в списке пошлин, российские специалисты тщательно изучают их возможные последствия, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что данная ситуация не может не повлиять на мировую торговлю и экономику.

Однако некоторые эксперты настроены оптимистично: по их мнению, часть товаров может, наоборот, подешеветь в России, ведь у многих стран вырастет интерес к рынкам, где подобных ограничений нет.



Александр Зайцев заведующий сектором международно-экономических исследований ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Если те же китайцы или европейцы поймут, что не могут сбывать свои товары в США из-за высоких пошлин, они начнут искать новые рынки, чтобы перенаправить выпавшие объемы туда. И это коснется в том числе и России.

Специалист привел в пример Китай, который поставляет в США и РФ приблизительно одинаковый набор товаров – электронику, текстиль, автомобили, бытовые приборы. Именно эти категории в теории могут стать дешевле для россиян, указал Зайцев.