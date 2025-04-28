Врач-инфекционист рассказала о рисках заражения через укусы комаров

В Москве с наступлением майских праздников начали активизироваться комары. Как рассказала врач-инфекционист Евгения Даева, эти насекомые могут переносить некоторые инфекции, в частности малярию, но такие случаи в России крайне редки. Теоретически комары могут стать переносчиками, если укусят человека, зараженного в тропических регионах.

Как отметил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра Алексей Карнаухов, сегодня борьба с комарами стала проще благодаря современным средствам, таким как фумигаторы и репелленты.

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