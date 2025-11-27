Жители ТиНАО обнаружили 8 алабаев, которых содержат в клетках

В промзоне на улице Александры Монаховой в ТиНАО содержат восемь алабаев в клетках и на привязи. Местные жители сообщают, что животные находятся в антисанитарных условиях, без достаточного количества еды и воды, а по ночам слышен их вой.

Активисты создали чат для обсуждения ситуации и выдвигают различные версии: собак могут разводить для продажи щенков, использовать в боях или даже на мясо. Их хозяина зовут Михаил, он утверждает, что любит животных, но отказался от помощи с улучшением условий их содержания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.