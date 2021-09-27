Хомяк заработал на криптовалютах больше Уоррена Баффета

Хомяки уже научились продавать и покупать криптовалюту. Грызун по кличке Мистер Гокс участвует в торгах с июня этого года. За это время его доходы выросли почти на 30%.

По этому критерию он обошел даже американского инвестора-миллиардера Уоррена Баффета. Зарабатывает Мистер Гокс с помощью специальной клетки.

Она подключена к электронной плате и снабжена несколькими датчиками. Пробежка хомяка по колесу указывает на одну из 30 возможных криптовалют. После он выбирает один из двух тоннелей и либо приобретает выбранную криптовалюту, либо продает ее.

Процесс торговли хомяка в прямом эфире транслируется в соцсети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.