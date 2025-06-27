В Подмосковье собаку обстреляли из пневматики

В Балашихе полиция разыскивает человека, обстрелявшего из пневматического оружия карликового пуделя во время прогулки с хозяйкой. По словам владелицы, инцидент произошел возле жилого дома, когда собака была спокойна. Пес получил серьезное ранение и едва не погиб.

Случаи жестокого обращения с животными в регионе уже отмечались ранее. Зоозащитники призывают жителей фиксировать подобные факты на фото или видео и передавать информацию правоохранителям. По закону, за жестокое обращение с животными, повлекшее увечья или гибель питомца, может грозить до трех лет лишения свободы.

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