Детеныш зебровидной бычьей акулы в Приморском океанариуме отметил четвертый день рождения
В Приморском океанариуме первый детеныш зебровидной бычьей акулы, родившийся в неволе, отметил свой четвертый день рождения. Акуленка по имени Майкл сотрудники учреждения признают полностью сформировавшимся хищником.
Особенностью этого вида является уникальное строение зубной системы: передние зубы служат для захвата добычи, а задние позволяют дробить раковины моллюсков. Полный цикл обновления зубов у этих акул занимает всего 2–3 недели.
