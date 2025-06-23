Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 17:30

Происшествия

Нападение льва в парке "Тайган" произошло из-за нарушения техники безопасности

Нападение льва в парке "Тайган" произошло из-за нарушения техники безопасности

Директор крымского парка "Тайган" Зубков пришел в себя после нападения льва

Лоси вышли к проезжей части в районе 79-го км Киевского шоссе

Кошки оказались самыми популярными питомцами москвичей

Двух лосят обнаружили во дворе жилого дома на востоке Москвы

Двое тигрят родились в приморском зоопарке

Новости регионов: столкновение маршрутки и легкового автомобиля произошло в Воронеже

Львы напали на директора крымского парка "Тайган"

Новости мира: ученые нашли у осьминогов "вкусовые" сенсоры на щупальцах

В России предложили установить ограждения от диких животных вдоль трасс

Нападение льва на директора парка "Тайган" Олега Зубкова в Крыму стало возможным из-за грубого нарушения техники безопасности сотрудниками. Об этом заявили в Следственном комитете.

По предварительным данным, животное испугал резкий звук закрывающейся двери, после чего лев рванулся в сторону Зубкова. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, ему провели операцию и перевезли в Симферополь. Сейчас мужчина пришел в себя, но пока ему трудно говорить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныепроисшествиярегионывидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика