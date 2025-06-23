Нападение льва в парке "Тайган" произошло из-за нарушения техники безопасности

Нападение льва на директора парка "Тайган" Олега Зубкова в Крыму стало возможным из-за грубого нарушения техники безопасности сотрудниками. Об этом заявили в Следственном комитете.

По предварительным данным, животное испугал резкий звук закрывающейся двери, после чего лев рванулся в сторону Зубкова. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, ему провели операцию и перевезли в Симферополь. Сейчас мужчина пришел в себя, но пока ему трудно говорить.

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