Для владельцев собак и кошек стали доступны онлайн-консультации московских ветеринаров

Для владельцев собак и кошек стали доступны онлайн-консультации столичных ветеринаров. Воспользоваться услугой телеветеринарии можно на сайте mos.ru, что позволяет москвичам не тратить время на поездку в клинику.

Дистанционно можно получить рекомендации и скорректировать схему лечения питомца после обследования. Перед записью на онлайн-консультацию предусмотрена возможность заранее описать причину обращения, а также прикрепить фото животного или результаты анализов.

