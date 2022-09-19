Медведь, которого спасли у поселка Диксон, нашел себе любимое место в Московском зоопарке

Медведь, которого спасли у поселка Диксон на Таймыре и привезли в Москву, облюбовал себе снежное место. Кадры опубликовала в телеграм-канале директор Московского зоопарка.

По ее словам, мишку не вытащить из снега – он там и лежит, и ест. Зоологи рассказали, что выглядит он бодро и проявляет большой интерес к окружающей обстановке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.