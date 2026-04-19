На северо-западе Москвы спасли котенка, застрявшего между стенами в отделе МВД

Полицейские спасли котенка, застрявшего между стенами в отделе МВД на северо-западе Москвы. Сотрудники обратили внимание на едва слышное мяуканье. Оказалось, что в полости между гипсокартонными стенами находится котенок, который не мог самостоятельно выбраться.

Чтобы добраться до него, сотрудники аккуратно распилили перегородку специальным инструментом и с помощью видеоэндоскопа обнаружили точное место, где он застрял. После этого котенка вытянули наружу.

