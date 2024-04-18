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18 апреля, 08:45

Город

Бесплатная экскурсия пройдет в Музее истории Московского зоопарка 21 апреля

Бесплатная экскурсия пройдет в Музее истории Московского зоопарка 21 апреля

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Московский зоопарк предлагает совершить путешествие во времени по старой территории. На экскурсии, которая пройдет 21 апреля, расскажут, как сотрудники и животные переживали изменения и трудности в разные периоды истории.

А в кинотеатре "Москино Жуковский" пройдет показ советского фильма "Мертвые души", вышедшего в 1960 году. Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.

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