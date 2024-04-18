Бесплатная экскурсия пройдет в Музее истории Московского зоопарка 21 апреля

Московский зоопарк предлагает совершить путешествие во времени по старой территории. На экскурсии, которая пройдет 21 апреля, расскажут, как сотрудники и животные переживали изменения и трудности в разные периоды истории.

А в кинотеатре "Москино Жуковский" пройдет показ советского фильма "Мертвые души", вышедшего в 1960 году. Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.