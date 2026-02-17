В Москве мошенники пытались заработать на собаках, которых отдавали в добрые руки

В Москве мошенники пытались заработать на собаках, которых бывшие владельцы отдавали в добрые руки. Они забирали питомцев, а потом продавали за высокую цену в ужасном состоянии. Истощенных животных обнаружили волонтеры. Часть собак удалось выкупить, но всех зверей им не отдали.

Находятся ли до сих пор животные в квартире, где их нашли? Что известно об условиях содержания собак?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.