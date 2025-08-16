Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры в Москве

Этим летом в Москве участились случаи, когда в квартиры залетают летучие мыши. Биологи объясняют это прохладной погодой – при температуре ниже 20 градусов рукокрылые ищут теплые укрытия.

Специалисты советуют не брать животных в руки. Лучше открыть окно и оставить комнату на час, чаще всего мышь улетает сама. При самостоятельном спасении важно использовать тканевые перчатки и не выпускать животное в дождь.

