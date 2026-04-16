Проект "Моспитомец х Четвероногий друг" стартовал на Тверском бульваре

Каждому по факту рядом нужен человек: на Тверском бульваре в рамках благотворительного фестиваля "Пасхальный дар" стартовал специальный проект "Моспитомец х Четвероногий друг". Его главная цель – помочь животным из столичных приютов обрести дом. На площадке развернулась выставка-пристройство, где будущих хозяев ждут более двухсот кошек и собак.

А для тех, у кого уже есть четвероногие друзья, подготовили масштабную программу. Вместе с питомцем можно пройти увлекательный квест – всех, кто справится с заданиями, ждут полезные подарки. Кроме того, хвостатые посетители смогут проверить здоровье на мобильной ветеринарной станции и активно провести время на кинологической площадке. А на модном маркете горожан ждут аксессуары, уходовые средства, игрушки, корма и лакомства для животных.

Поддержать проект пришли различные медийные персоны. Среди них – певицы Клава Кока и Юлия Волкова.

О том, как жители столицы готовы делиться любовью и заботой с братьями нашими меньшими, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.