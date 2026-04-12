"Новости дня": столичные ветеринары дали рекомендации по подготовке питомцев к даче

Столичная ветеринарная служба обратилась к москвичам с рекомендациями по подготовке питомцев к дачному сезону. Защита от бешенства стоит на первом месте. Вирус передается через контакт с дикими лесными обитателями. Вакцинацию нельзя откладывать.

Иммунитет к болезни формируется за 21 день. Кошкам и собакам также необходимы прививки от чумки, энтерита и гепатита. Особая вакцина убережет от лептоспироза после купания в прудах или случайного питья из луж. Прививки можно сделать бесплатно в любой государственной ветеринарной клинике.

