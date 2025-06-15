Жители Хамовников попросили помочь запутавшемуся в леске огарю

Жители района Хамовники просят помочь семейству огарей. Одна из птиц запуталась лапками в оборванной леске в парке "Усадьба Трубецких" и не может освободиться.

Неравнодушные люди вызвали на место сотрудников МЧС, но те не смогли спасти птицу из-за отсутствия оборудования. Пока жители подкармливают огаря, но из-за травмы ему становится хуже. Люди стараются найти службу, которая сможет как можно скорее освободить птицу. Без отца семейства птенцы могут не выжить.

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