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13 ноября, 07:45

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Редкие виды птиц поселились в Москве

Редкие виды птиц поселились в Москве

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Сотрудники департамента природопользования Москвы зафиксировали появление редких видов птиц в городе, среди которых серая цапля, зеленый и обыкновенный осоеды, сапсан, скопа, малый подорлик и мандаринка. Эти виды ранее считались исчезнувшими в столице.

По словам начальника отдела мониторинга биоразнообразия Азамата Кунафина, для сохранения этих птиц необходимо поддерживать их среду обитания, создавать условия для гнездования и кормовой базы, а также снижать факторы беспокойства. Москва активно работает в этом направлении, что способствует восстановлению популяций редких видов.

Кроме того, специалисты обнаружили птиц, находящихся под угрозой исчезновения, таких как седой дятел и обыкновенный зимородок. В первом полугодии было учтено 154 вида птиц, из которых 70 занесены в Красную книгу Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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