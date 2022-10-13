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Спасенный белый медведь Диксон начал шевелить пальцами

Спасенный белый медведь Диксон начал шевелить пальцами

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Спасенный белый медведь Диксон начал шевелить пальцами. Об этом в своем телеграм-канале сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Улучшение состояния наступило после прохождения курса реабилитации. Более того, медведь пытается подтянуть одну из парализованных лап.

Специалисты продолжают занятия. Они щекочут конечности животного, приучают к ветеринарным процедурам. Сам Диксон общается, участвует в играх и ест принесенные лакомства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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