В Петербурге из трубы в Фонтанке спасли кота

В Петербурге из Фонтанки достали кота. Хвостатый упал в канал и залез в дренажную трубу на глубине 2,5 метров. Крики несчастного животного услышали прохожие и сразу вызвали волонтеров. Самостоятельно выбраться кот бы не смог.

Спасательную операцию провели зоозащитники отряда "Кошкиспас". Они и выложили видео в Сеть. Доставать кота пришлось специальным сачком. Перепуганное животное накормили, а после четырехлапый сбежал в сторону местных домов приходить в себя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.