В Московском зоопарке сообщили об улучшении состояния раненого белого медведя

Раненому медведю Диксону, которого привезли в Москву из Красноярского края, уже лучше. Об этом сообщили специалисты Московского зоопарка, где зверь в данный момент находится.

Медведь начал активнее двигаться, хорошо есть, а накануне обрадовался шлангу с водой и искупался. Однако задние лапы животного все еще неподвижны. Впереди у него компьютерная томография.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.