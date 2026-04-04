04 апреля, 15:30
Мужчину задержали в Люберцах за жестокое обращение с животными
Мужчину, который жестоко избил хаски в подмосковных Люберцах, задержали. С его слов, собака забежала на территорию пункта приема металлолома и напала на курицу, поэтому он пытался отогнать зверя палкой.
Происходящее увидела женщина, после чего вызвала полицию. Собаку отвезли в ветклинику, ей диагностировали перелом черепа. По данному факту возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.
