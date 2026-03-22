Мужчина с семьей обгонял автобус на питбайке в Подмосковье

Мужчина со своей семьей на питбайках обгонял автобус, двигаясь в потоке машин в Подмосковье. Мини-байки – это полноценные мотоциклы, только без фар, зеркал и поворотников. Зачастую ими пользуются именно подростки без прав и знаний ПДД. На данный момент питбайки продаются свободно, поскольку их ввозят как спортинвентарь.

Однако в этом году в России планируют ужесточить пользование этим видом транспорта. Для питбайков разрабатывают ГОСТ с техническими нормами, методами испытаний и классификацией.

