Самца кошачьего лемура спасли из частного антикафе в Москве

Сотрудники отдела спасения диких животных Московского зоопарка изъяли самца кошачьего лемура, которого незаконно содержали в частных руках в антикафе. У владельца на животное не оказалось документов, и содержался он в неподходящих для него условиях.

Сейчас самец находится во временном вольере зоосада, там он пройдет адаптацию и карантин. Также для него разработают индивидуальный план питания, который будет полностью удовлетворять потребности животного.

По данному факту проверку проводит Басманная межрайонная прокуратура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.