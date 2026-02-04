Эксперт рассказала, как правильно выбрать передержку для животных

Передержку для животных в первую очередь нужно обязательно осмотреть лично и убедиться, как содержатся питомцы. Об этом рассказала директор Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова.

Если владельцы передержки не допускают осмотра или отказываются показывать условия содержания, лучше отказаться от таких услуг.

Порядка 100 волонтеров до сих пор не могут найти пропавшего добермана. Хозяйка оставила собаку на передержку, но вскоре ей сообщили, что питомец сорвался с поводка и убежал во время прогулки. Позже выяснилось, что это уже не первый случай пропажи животных из этой передержки.

