03 ноября, 18:50

Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов прошел в Москве

Коров заметили у станции метро "Рассказовка" в Москве

Новости регионов: крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону

"Московский патруль": деятельность "деревенской фермы" пресечена в одной из квартир Москвы

Россияне могут быть оштрафованы на 3 тысячи рублей за выбрасывание животных

"Вопрос спорный": в России предложили ввести обязательную страховку для собак

Россиян могут обязать регистрировать домашних животных с 2026 года

Спасатели извлекли кошку из коллектора в Москве

Неизвестные выбросили на улицу домашнего гуся в Куркине

Около 100 тысяч животных оказались на улице после дачного сезона в России

На территории креативного пространства "Хлебозавод" прошел благотворительный фестиваль WOOF. Его главными героями стали более трехсот кошек и собак из приютов, которых москвичи могли забрать домой.

Посетителей ждала яркая и разнообразная программа: творческие мастер-классы, викторины, розыгрыши призов и благотворительный маркет. Гости мероприятия могли также получить консультации по воспитанию и уходу за своими питомцами.

Кроме того, на фестивале работал пункт сбора помощи для бездомных животных. Корм, лакомства, лекарства и другие нужные вещи напрямую передадут в приюты.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева пообщалась с участниками фестиваля и узнала истории питомцев, ищущих себе семью.

