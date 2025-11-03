Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов прошел в Москве

На территории креативного пространства "Хлебозавод" прошел благотворительный фестиваль WOOF. Его главными героями стали более трехсот кошек и собак из приютов, которых москвичи могли забрать домой.

Посетителей ждала яркая и разнообразная программа: творческие мастер-классы, викторины, розыгрыши призов и благотворительный маркет. Гости мероприятия могли также получить консультации по воспитанию и уходу за своими питомцами.

Кроме того, на фестивале работал пункт сбора помощи для бездомных животных. Корм, лакомства, лекарства и другие нужные вещи напрямую передадут в приюты.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева пообщалась с участниками фестиваля и узнала истории питомцев, ищущих себе семью.