01 мая, 08:45Общество
Российские ученые начали исследование популяции черноморских дельфинов
Российские ученые начали первое за 30 лет масштабное исследование популяции черноморских дельфинов. Специалисты развернут сеть наблюдательных постов от Тамани до Сочи для фиксации маршрутов перемещения животных.
Позже к работе подключится экипаж специализированного судна. Цель исследования заключается в оценке численности дельфинов и понимании влияния экологических инцидентов на их популяцию.