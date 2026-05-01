Российские ученые начали исследование популяции черноморских дельфинов

Российские ученые начали первое за 30 лет масштабное исследование популяции черноморских дельфинов. Специалисты развернут сеть наблюдательных постов от Тамани до Сочи для фиксации маршрутов перемещения животных.

Позже к работе подключится экипаж специализированного судна. Цель исследования заключается в оценке численности дельфинов и понимании влияния экологических инцидентов на их популяцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.