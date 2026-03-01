Форма поиска по сайту

01 марта, 21:20

События

Фестиваль "Зоофест Эко" собрал на одной площадке около 5 000 домашних животных

В Москве из-за потепления начали просыпаться змеи

В Московском зоопарке орангутаны устроили игру в прятки в своем вольере

Хронические заболевания домашних животных могут обостриться весной

В Москве можно посетить выставку "101 Попугай"

Львов, медведей и леопарда изъяли у жителя ТиНАО

В ТиНАО местный житель содержал медведей, львов и леопарда

В Москве во второй раз проходит фестиваль "Зоофест"

Фестиваль "Зоофест Эко" во второй раз проходит в Москве

Фотоловушка запечатлела "пение" дальневосточного леопарда из Приморского края

От комнатного цветка до ломовой лошади: в "Крокус Экспо" прошел фестиваль любви к домашним животным и бережного отношения к окружающей среде "Зоофест Эко". Он собрал на одной площадке около 5 000 питомцев: десятки пород кошек и собак, грызунов, птиц, рыб, рептилий, насекомых и экзотических животных.

Организаторы поделили пространство фестиваля на десятки зон. Любителей кошек ждали аллея пород и конкурс на самого красивого представителя вида. Собаки же приняли участие в монопородных выставках и в соревнованиях по фристайлу, дог-фризби и другим спортивным дисциплинам.

Одна из зон фестиваля превратилась в настоящий манеж, где посетителей встречали великаны конного мира – лошади породы клейдесдаль, а также миниатюрные шетлендские пони.

Отдельной частью программы стала выставка-пристройство. Здесь своих будущих хозяев ждали более 150 питомцев приютов для животных.

С разнообразием представителей фауны и их хозяевами познакомилась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

