Названы самые чистые пляжи мира

Греция до 7 июня продлила порядок въезда россиян и граждан других стран. При предъявлении отрицательного теста на коронавирус или сертификата о вакцинации, или справки, что уже переболели и есть антитела, карантин проходить не придется.

Еще из плюсов – страну признали второй в мире по количеству "голубых флагов". Их присуждают за чистоту пляжей. Знак качества получили 545 греческих зон отдыха. Самое чистое море на Крите, на втором месте – Халкидики, затем Родос. По числу "голубых флагов" Греция уступила только Испании.

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