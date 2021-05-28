Песков заявил, что Россия работает над разрешением проблемы с допуском рейсов из Евросоюза

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Российские авиационные власти усиленно работают над разрешением экстраординарной ситуации с проблемой допуска на территорию страны самолетов ЕС, облетающих воздушное пространство Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Авиационные власти напряженно работают в эти дни. Действительно, ситуация экстраординарная. Конечно, мы хотели бы, чтобы подобных ситуаций не возникало", – сказал он.
Ранее сообщалось, что Россия не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии. В результате авиакомпании пришлось отменить рейс из Вены в Москву.
Также был отменен рейс Париж – Москва французской Air France. Большую часть пассажиров, которые из-за проблем с согласованием маршрута полета не смогли попасть в Москву, перевезла российская авиакомпания "Аэрофлот".
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