Ягнята редких пород родились в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке родились детеныши валлисских овец и карликовых овец уэссан. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.



Как рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова, у валлиcской овцы родились два малыша, а у овцы породы уэссан – один. По ее словам, все малыши здоровы.

"Матери самостоятельно ухаживают за своими детенышами: вылизывают их, кормят молоком. Но ягнята уже пробуют и взрослую пищу, например, ветки с зелеными листьями и сено", – приводятся в материале слова Акуловой.

Она добавила, что в настоящее время ягнята вместе со своими мамами живут в отдельном вольере на территории контактной зоны детского зоопарка.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке родился малыш редкого сычуаньского такина. Данный вид занесен в Международную Красную книгу как близкий к исчезновению. Малютка появился у самца Дони и самки Ксии. Так как для матери малыша это первая беременность, зоологи были обеспокоены, как она примет его.

