В России выявили 9 289 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвердили 9 289 новых случая коронавируса в 85 регионах.
Как сообщает Оперштаб, выявлено активно 1 325 (14,3%) эпизодов заболевания без клинических проявлений.
В Москве выявили 3 241 новый случай, в Санкт-Петербурге – 846, в Московской области – 750, в Ростовской области – 180, в Нижегородской области – 149.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 053 748 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки отмечены в Еврейской автономной области – 0,02%.
За последние сутки в РФ подтверждена 401 смерть от последствий коронавирусной инфекции. Всего жертвами инфекции стали 120 807 человек.
Также за последние 24 часа по выздоровлении выписали 9 250 человек. Всего в РФ коронавирус перенесли 4 670 484 пациента.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице. При этом градоначальник отметил, что уровень заболеваемости пока остается достаточно высоким.
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