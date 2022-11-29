Жители Катара потребовали арестовать болельщицу из-за откровенного наряда

Жители Катара потребовали арестовать болельщицу сборной Хорватии из-за откровенного наряда. Девушка устроила фотосессию в купальнике посреди улицы, а также появлялась на трибуне в обтягивающем платье с глубоким декольте.

Перед чемпионатом катарские власти предупреждали о правилах поведения женщин в стране. В них говорилось, что девушки должны одеваться скромно, закрывая шею, плечи и грудь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.