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Жители Катара потребовали арестовать болельщицу из-за откровенного наряда

Жители Катара потребовали арестовать болельщицу из-за откровенного наряда

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Жители Катара потребовали арестовать болельщицу сборной Хорватии из-за откровенного наряда. Девушка устроила фотосессию в купальнике посреди улицы, а также появлялась на трибуне в обтягивающем платье с глубоким декольте.

Перед чемпионатом катарские власти предупреждали о правилах поведения женщин в стране. В них говорилось, что девушки должны одеваться скромно, закрывая шею, плечи и грудь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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