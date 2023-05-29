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В мире

Новости мира: непогода накрыла северо-западную часть Техаса

Новости мира: непогода накрыла северо-западную часть Техаса

Президент Сербии заявил о грядущем обострении в Косове

Победу Эрдогана на выборах в Турции празднуют сразу в нескольких странах

В США произошел сильный пожар на яблочной ферме в Вашингтоне

Вода в Гранд-канале Венеции стала ярко-зеленого цвета

Голосование во втором туре выборов завершилось в Турции

Эрдоган выразил надежду, что явка на президентских выборах в Турции достигнет 90%

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали на Соломоновых островах

Панда-альбинос попала на видео в Китае

Полторы тысячи человек попали в полицейские участки в Гааге из-за митинга

Впечатляющими кадрами поделились жители города Плейнс в Техасе. Некоторых из них проливной дождь вместе с градом и ветром до 80 километров в час застал в пути. О торнадо никто из очевидцев не сообщал. Однако стихия повалила хозяйственные постройки и деревья.

В Пакистане конец мая отметился крупным градом. В провинциях Белуджистан и Пенджаб он повредил крыши домов, автомобили и сельхозугодья. Местные жители просят помощь у правительства, чтобы справиться с последствиями непогоды.

Главная магистраль Венеции стала неоново-зеленой. Флуоресцентная краска непонятным образом попала в воду у моста Риальто, пишут местные СМИ. Сообщается, что инцидент уже расследует полиция.

В американском штате Вашингтон пожар уничтожил целую яблочную ферму. Вместе с деревьями пламя поглотило полторы тысячи ящиков с фруктами на сумму более 50 тысяч долларов.

Пилоты пассажирского "Боинга" показали опасный маневр специально для президента Аргентины. Судно сделало виток над аэропортом Буэнос-Айреса на предельно низкой высоте. Так пилоты отпраздновали пополнение в своем авиапарке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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