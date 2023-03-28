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Монету с изображением Хогвартса выпустили в Великобритании
Монету с изображением Хогвартса отчеканил королевский монетный двор Великобритании. Это четвертый экземпляр тематической коллекции, запущенной к 25-летию выхода первой книги о Гарри Поттере.
Ранее в стране уже выпустили монеты с самим Гарри Поттером и изображением Хогвартс-экспресса. На их обороте – портрет Королевы Елизаветы. На третьей монете стороны между собой разделили Дамблдор и король Карл III.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.