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Монету с изображением Хогвартса выпустили в Великобритании

Монету с изображением Хогвартса выпустили в Великобритании

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Монету с изображением Хогвартса отчеканил королевский монетный двор Великобритании. Это четвертый экземпляр тематической коллекции, запущенной к 25-летию выхода первой книги о Гарри Поттере.

Ранее в стране уже выпустили монеты с самим Гарри Поттером и изображением Хогвартс-экспресса. На их обороте – портрет Королевы Елизаветы. На третьей монете стороны между собой разделили Дамблдор и король Карл III.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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