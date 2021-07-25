В Турции обновился майский рекорд по числу случаев коронавируса за сутки

Турция обновила майский рекорд прироста заразившихся COVID-19. За сутки там зафиксировали больше 12 тысяч новых случаев.

В осложнении ситуации винят россиян – меры для туристов из РФ хотят ужесточить. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.