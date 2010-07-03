Нижегородцев забросали блинами на Масленицу

Организаторы масленичных гуляний в Нижнем Новгороде нестандартно подошли к зимним проводам. Они угостили горожан блинами, скинутыми со второго этажа деревянного дома, сообщает сайт "Комсомольская правда".

История произошла в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике Щелоковский хутор. Кидание блинами сопровождалось музыкой и восклицаниями тех, кто охотно ловил угощение. Однако у некоторых пользователей Сети забава с едой вызвала негодование.

"Хуже чем блины с лопаты могут быть только блины с земли. Поздравляю, теперь мы официально свиньи", – написал один из подписчиков местного паблика.

"А ловить ртом нужно было или как получится?" – поинтересовался другой.

Необычный способ отметить Масленицу выбрали и в арт-парке Никола-Ленивец. В минувшую субботу там вместо чучела сожгли 20-метровую крепость Бастилию.