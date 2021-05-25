Французские блогеры выиграли спор у Эммануэля Макрона

Во Франции два YouTube-комика сняли видео с участием группы металлистов в Елисейском дворце. Разрешение на съемку шоуменам проспорил президент страны Эммануэль Макрон.

Он предложил блогерам выпустить ролик о пользе антиковидных мер и пообещал, что в случае, если он наберет 10 миллионов просмотров, комикам разрешат снять клип в президентской резиденции.

Блогерам это удалось, и теперь они публикуют 36-минутное видео, которое завершается рок-кавером на французскую колыбельную "Зеленая мышь". В ролике снялся и сам Макрон. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.