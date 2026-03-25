Новости мира: в Китае прошел мощный град

В Китае прошел мощный град: размер градин достигал 2–3 сантиметров, повреждены уличные укрытия и палатки. В некоторых районах объявили оранжевый уровень опасности. Из-за ливня с градом на Северном железнодорожном вокзале Гуйяна затопило зал ожидания.

В Пекине стартовал сезон цветения сакуры, и парк Юйюаньтань стал одной из главных точек притяжения. Первые розовые цветы уже распустились, а пик обычно приходится на конец марта – начало апреля.

В национальном парке Вирунга в Конго во второй раз за три месяца родились близнецы горных горилл – событие, вероятность которого составляет менее 1%. Детенышей заметили смотрители. Сейчас они находятся под особым наблюдением, так как выживаемость таких малышей обычно низка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

