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23 октября, 18:30

В мире

Уровень запасов воды в водохранилищах Стамбула снизился до 20%

Уровень запасов воды в водохранилищах Стамбула снизился до 20%

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В турецком Стамбуле запас воды в водохранилищах катастрофически снизился. Из-за засухи там осталось всего 20%.

Такого количества воды хватит густонаселенному городу на 57 дней. При этом осадков в следующие 10 дней не предвидится. Температура воздуха там поднимается до 24 градусов.

Ранее власти даже прекратили подачу воды для орошения садов. Это лето в Турции стало одним из самых засушливых за три десятилетия. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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