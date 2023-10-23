Уровень запасов воды в водохранилищах Стамбула снизился до 20%

В турецком Стамбуле запас воды в водохранилищах катастрофически снизился. Из-за засухи там осталось всего 20%.

Такого количества воды хватит густонаселенному городу на 57 дней. При этом осадков в следующие 10 дней не предвидится. Температура воздуха там поднимается до 24 градусов.

Ранее власти даже прекратили подачу воды для орошения садов. Это лето в Турции стало одним из самых засушливых за три десятилетия. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.