Новости мира: в Новой Каледонии возобновились столкновения перед визитом Макрона

В Новой Каледонии перед визитом французского президента Эммануэля Макрона возобновились столкновения между сторонниками независимости и войсками. Глава Франции хотел навести порядок на островной территории. Но еще до его приезда ситуация в архипелаге серьезно обострилась. Сначала сеть Новой Каледонии подверглась кибератаке, затем начались пожары.

Между тем три европейские страны признали Палестину независимым государством. Это Испания, Ирландия и Норвегия. Соответствующее решение должно вступить в силу 28 мая. В ответ на это МИД Израиля заявил о намерении отозвать послов из этих стран и пообещал серьезные последствия.

Тем временем град, который обрушился на большинство стран Европы, добрался до испанской Жироны. Местами с неба падают куски льда размером с теннисный мяч. Кроме того, снежная буря началась в Германии, в Нидерландах и Польше – ливень и град соответственно.

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