Новости мира: тысячи сливовых деревьев расцвели на холме Мэйхуа в Китае

Китайский Нанкин окрасился в розовый цвет. Тысячи сливовых деревьев расцвели на холме Мэйхуа. Туристы и местные прогуливаются по тропинкам, рассматривая весенние пейзажи. Дерево сливы мэйхуа покрывается нежными белыми, розовыми или красными цветками.

На Кубе наступил третий за март блэкаут. Полное отключение электричества произошло вечером 21 марта. Такие инциденты стали частым явлением за последние два года. На острове ломается устаревшая инфраструктура. Ситуация усугубляется и ежедневными отключениями электроэнергии до 12 часов. Причина в нехватке топлива из-за блокады со стороны США. Страна производит лишь 40% топлива, необходимого для функционирования ее экономики.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.