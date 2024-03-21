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21 марта, 10:30

В мире

Новости мира: мемы с новыми фото президента Франции стали появляться в Сети

Новости мира: мемы с новыми фото президента Франции стали появляться в Сети

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Личный фотограф французского президента Эммануэля Макрона опубликовал новые снимки. На них глава государства изображен с боксерской грушей. Интернет-пользователи уверены, что на снимках использовали фотошоп, так как руки и волосы отличаются по сравнению с другими снимками. После этого в Сети стали появляться мемы с новыми фото Макрона.

Эта весна может стать рекордной по выпадению осадков в истории аргентинского Буэнос-Айреса. Сильные штормы и ливни идут в столице в течение недели – там затоплены школы и торговые центры. Ураганный ветер разрушил станцию техобслуживания, а в пригороде вихрь разметал ферму. Метеослужба объявила оранжевый уровень опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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